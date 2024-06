Ukraine-Krieg: Moskau setzt auf Zerstörung der Infrastruktur

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat auf einer Sicherheitskonferenz in Asien um mehr Unterstützung geworben. Am Rande der Veranstaltung traf er US-Verteidigungsminister Austin.

Während der Woche bewegte sich die Front im Raum Charkiw fast überhaupt nicht. Offenbar ist es den ukrainischen Streitkräften durch den Einsatz zahlreicher Reserven und westlicher Militärhilfe gelungen, die Frontlinie zu stabilisieren und den russischen Vorstoß in Schach zu halten. Auch südlich von Chasiv Yar gelang es Russland nur, in sehr begrenztem Umfang Gebiet zu gewinnen. Die Sodaten konnten zwischen den Ruinen von Robotyne geringfügig vorrücken.

In Richtung Awdijiwka stabilisierte sich die Frontlinie indessen noch immer nicht: Trotz schwerer Verluste gelang es den Russen, auf die Dörfer Sokil und Nowopokrowski vorzurücken, was darauf hindeutet, dass die Ukraine noch immer keine Verteidigungslinien in dieser Richtung errichten konnte, die die Angreifer aufhalten könnten.

Die Ukraine arbeitet intensiv an der Errichtung von Befestigungsanlagen im gesamten nördlichen Teil der Region Charkiw, auch entlang der Ringstraße, die die Stadt umgeht. Auch in der Region Saporischschja finden umfangreiche Bauarbeiten statt.

Russland attackiert Infrastruktur der Ukraine

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Abgelegene Region Zakarpattya erstmals getroffen

Zakarpattya war bisher die sicherste, unversehrte Region der Ukraine, da sie weit von der Frontlinie entfernt liegt und durch die Karpaten vom Rest der Ukraine getrennt ist. Daher haben sich fast 300.000 intern vertriebene Ukrainer in der Region niedergelassen, in der Hoffnung, dort vor russischen Luft- und Raketenangriffen sicher zu sein. Sollte Russland damit beginnen, auch Ziele in Zakarpattya zu treffen, könnte dies eine kleine, regional begrenzte Flüchtlingswelle auslösen.

Ukraine trifft russische Frühwarnradare

Unterdessen hat die Ukraine vor kurzem eine Reihe von erfolgreichen Drohnenangriffen auf russische Langstrecken-Frühwarnradarsysteme gegen ballistische Raketen durchgeführt. Am 22. Mai beschädigten ukrainische Drohnen zwei russische Radarsysteme vom Typ Woronesch-DM in Armavir in der Region Krasnodar. Beide Gebäude, in denen diese riesigen Radarsysteme mit einer Reichweite von 6.000 Kilometern untergebracht sind, wurden schwer beschädigt.