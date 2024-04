Warum Russland die ukrainische Energieversorgung zerstört

Darüber hinaus wurde in der Nacht vom 10. auf den 11. April die Energieinfrastruktur der Ukraine von einer weiteren großen russischen Angriffswelle getroffen. Das Trypillja-Wärmekraftwerk, eine riesige Anlage, die die Regionen Kiew, Tscherkassy und Schytomyr versorgt, wurde mehrfach getroffen, was zu einem Großbrand in der Turbinenhalle führte. Am frühen Nachmittag des 11. April gaben Vertreter des Energieunternehmens Centrenergo zu, dass das Trypillja-Wärmekraftwerk vollständig zerstört wurde. Nach den ersten verfügbaren Bildern würde die Reparatur, wenn überhaupt möglich, sicherlich Jahre dauern.