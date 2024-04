Ukraine meldet russische Angriffe auf Energieinfrastruktur

Menschen suchen nach erneuten russischen Angriffen Zuflucht in einer U-Bahn-Station in Kiew

Energieminister: Angriffe auf Stromerzeugung

Die Angriffe hätten "Produktionsanlagen und Übertragungssysteme" in den Regionen Kiew, Charkiw, Saporischschja und Lwiw ins Visier genommen, erklärte Energieminister German Galuschtschenko im Onlinedienst Telegram. Der ukrainische Energieversorger DTEK teilte auf Telegram mit, zwei seiner Wärmekraftwerke seien angegriffen worden, ohne die Standorte zu nennen.

Charkiw und Kiew: Kritische Infrastruktur angegriffen

In der ostukrainischen Stadt Charkiw und der umliegenden Region habe Russland "kritische Infrastruktur" angegriffen, erklärte Gouverneur Oleh Synegubow auf Telegram. Nach Angaben von Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow und der Polizei schlug mindestens ein russisches Geschoss in der Stadt ein. Probleme mit der Energieversorgung seien möglich, die U-Bahn werde für einige Stunden geschlossen bleiben, erklärte Terechow am Morgen.