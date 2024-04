Vitali Klitschko beklagt Funkstille mit Präsident Selenskyj

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat mit Blick auf sein Verhältnis zu Präsident Selenskyj einen Mangel an Zusammenhalt unter den Politikern in der Ukraine beklagt: "Leider gibt es in dieser Kriegszeit keine Einheit zwischen den politischen Kräften", sagte er der Funke Mediengruppe. Auf die Frage, ob er sich mit Selenskyj getroffen habe, um die Spannungen zwischen den beiden aus der Welt zu schaffen, sagte Klitschko, er habe das seit Beginn des Kriegs in der Ukraine oft versucht, weil von Kiew viel abhänge.