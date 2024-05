Lage in Charkiw "sehr schwierig"

von Luc Walpot 14.05.2024 | 05:30 |

"Die Ukrainer kämpfen mit zwei großen Problemen: Das eine ist ein zu geringes Maß an Munition und Waffen und das andere ist, die Truppen sind sehr ausgedünnt", so ZDF-Reporter Luc Walpot in Kiew.