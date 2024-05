Ukraine-Besuch: US-Außenminister Blinken in Kiew angekommen

US-Außenminister Antony Blinken ist zu einem unangekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Er kam am Dienstagmorgen mit einem Nachtzug aus Polen an. Bei Blinkens viertem Besuch in Kiew seit Beginn des russischen Angriffskriegs ist unter anderem ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geplant.