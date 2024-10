Ukraine-Krieg: Wie Nordkorea zum Gamechanger werden könnte

In der russischen Region Kursk nahe der Grenze zur von Russland angegriffenen Ukraine halten sich nach Informationen der USA tausende nordkoreanische Soldaten auf. Sie bereiten sich laut US-Regierung darauf vor, Moskau in dessen Kampf gegen ukrainische Soldaten zu unterstützen.

Was bedeutet der Einsatz der nordkoreanischen Soldaten für den Kriegsverlauf? Und was sagt die Präsenz der Truppen über Russlands inneren Zustand aus? Diese und weitere Fragen hat Militärexperte Marcus Keupp im Gespräch mit ZDFheute live beantwortet.

… den Berichten über nordkoreanische Soldaten in Russland

3.000 Soldaten sind nach Angaben von Keupp vor Ort. Angeblich, so der Militärexperte, soll es sich um nordkoreanische Spezialkräfte handeln. Auffällig sei hier, dass Russlands Präsident Wladimir Putin "in den letzten Tagen ziemlich gesprächig war" und die Präsenz der Truppen "nicht einmal bestritten" habe. Das sei normalerweise Standard.

Die jetzige Anzahl an Soldaten allein reiche nicht, glaubt Keupp. Es bräuchte mehrere derartiger Verbände aus Nordkorea . "Wenn das passiert, dann wäre das tatsächlich eine wesentliche internationale Eskalation in diesem Krieg."

… dem Einsatzgebiet der nordkoreanischen Truppen

Nordkoreanische Soldaten sollen in Kursk eingesetzt werden. Putin habe Rekrutierungsprobleme - eine Zwangsmobiliisierung scheue er, so Militärexperte Gressel.

… der wirtschaftlichen Bedeutung für Russland

Hier erklärt Keupp, dass es in Russland eine "demografische Lücke" gebe. Es gebe zahlreiche "offene Stellen, die eigentlich besetzt werden müssten, in der zivilen Industrie, in der Rüstungsindustrie".

ZDF-Korrespondent Armin Coerper berichtet in Kasan vom Brics-Gipfel. Er wertet Putins Aussagen von dort zu nordkoreanischen Soldaten in Russland als indirekte Bestätigung.

Keupp spekuliert, dass Russland in der jetzigen Situation die Möglichkeit habe, "die russischen Menschen jetzt ein bisschen aufzusparen". Es fehle an Menschen, die in der Wirtschaft arbeiteten, "trotzdem haben wir laufend Personalbedarf, also wo soll der herkommen?"