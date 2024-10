Nato und USA: Soldaten aus Nordkorea in Russland

Die Nato hat nach eigenen Angaben "Beweise" dafür, dass Nordkorea eigene Soldaten nach Russland entsendet hat. Verbündete hätten die Stationierung nordkoreanischer Truppen bestätigt, erklärte Nato-Sprecherin Farah Dakhlallah in Brüssel.

"Sollten diese Truppen für den Kampf in der Ukraine bestimmt sein, würde dies eine erhebliche Eskalation der Unterstützung Nordkoreas für den illegalen Krieg Russlands bedeuten", betonte die Sprecherin.

USA: Beteiligung am Ukraine-Krieg wäre "sehr ernstes Problem"

Auch nach Informationen der US-Regierung halten sich nordkoreanische Soldaten in Russland auf. "Es liegen uns Beweise vor, dass da nordkoreanischen Soldaten sind, die (...) nach Russland gegangen sind", sagte der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in einer von der "Washington Post" veröffentlichten Videoaufnahme.

"Wenn sie die Absicht haben, sich im Namen Russlands an diesem Krieg zu beteiligen, dann ist das ein sehr, sehr ernstes Problem", sagte der US-Verteidigungsminister. Austin erwartet Auswirkungen "nicht nur in Europa", sondern auch im Indopazifik.

Die US-Regierung geht nach Angaben eines Regierungsvertreters davon aus, dass sich derzeit "tausende" nordkoreanische Soldaten in Russland befinden, "um zu trainieren". Die Regierung wisse "nicht, was ihre Mission sein wird oder ob sie in der Ukraine kämpfen werden".