Ukraine-Krieg: Kämpfen nordkoreanische Soldaten für Russland?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat keinen Zweifel: "Es geht jetzt nicht mehr nur um Waffenlieferungen, sondern um die Eingliederung von Nordkoreanern in die Besatzungstruppen." Stimmt es, dass Russlands Präsident Wladmir Putin im Krieg gegen die Ukraine auch auf die Unterstützung von Soldaten aus Nordkorea setzt?

Militäranalyst Hendrik Remmel vom German Institute for Defence and Strategic Studies (GIDS) ordnet die Vorwürfe im ZDFheute live ein und erklärt auch, welche Auswirkungen eine solcher Einsatz hätte.

Sehen sie das Gespräch mit Hendrik Remmel oben im Video in voller Länge und lesen Sie hier Auszüge. Das sagt Remmel …

... zum Vorwurf, dass Nordkoreaner auf russischer Seite kämpfen

Satellitenbilder sollen zeigen, wie fast 2.000 Container mit Waffen von Nordkorea per Zug nach Russland gebracht wurden. Ein Munitionsdepot soll so deutlich gewachsen sein.

Die nordkoreanische Armee bediene sich selbst an sowjetischer Ausrüstung. Von daher sei es den Nordkoreanern möglich, das Material instandzusetzen und zu versorgen. Der Experte sieht "sich verdichtende Informationen", wonach "beispielsweise in einer russischen Luftlandebrigade ein nordkoreanisches Bataillon aufgestellt wird". Es sollen "mehrere tausend Nordkoreaner von den Russen gegenwärtig trainiert werden".

... zu möglichen Folgen einer Eingliederung der Nordkoreaner

Der ukrainische Präsident Selenskyj war bei einem EU-Gipfel in Brüssel. Dabei habe er in "den zentralen Punkten" keine Unterstützung bekommen, so ZDF-Korrespondent Ulf Röller.

17.10.2024 | 6:45 min