Russische Truppen: Wie viele Soldaten sind bisher gestorben?

Bei der Berechnung der Truppenstärke Russlands muss unterschieden werden zwischen dem Gesamtumfang der aktiven russischen Landstreitkräfte am 24.02.2022 von 360.000 (Heer 280.000, Marineinfanterie 35.000, Luftlandetruppen 45.000) und dem davon eingesetzten Teilen für den Angriff auf die Ukraine. Dieser umfasste etwa 150.000 aufmarschierte Soldaten plus etwa 35.000 Ost-Ukrainer (I. und II. Korps) aus Donezk und Luhansk sowie Kräfte der Nationalgarde. Die Ausgangsstärke der Invasionstruppen lag also etwa bei 200.000 Soldaten.



Die von den US-Quellen angegebene Verlustzahl von circa 315.000 würde bedeuten, dass 150 Prozent der ursprünglichen Invasionstruppen und 87 Prozent aller am 24.02.2022 verfügbaren Truppen ausgefallen wäre. Dies sei nicht plausibel, meint Militärexperte Richter. Auch wenn die Teilmobilisierung vom September 2022 von circa 300.000 Mann in Rechnung gestellt wird. Denn in diesem Fall wäre rechnerisch nur noch ein Rest von 185.000 Soldaten in der Ukraine verfügbar. Tatsächlich muss aber derzeit mit etwa 450.000 gerechnet werden.