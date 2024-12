Montag, 8.45 Uhr. Marta Barandiy steht vor der russischen EU-Botschaft in Brüssel. Aus einer Musikbox kommt patriotischen Gesang auf Ukrainisch. Seit über eineinhalb Jahren kommt Barandiy jeden Montagmorgen hierher, egal ob bei Sonnenschein oder bei Nieselregen, wie in dieser Woche in Brüssel. Und sie ist nicht allein: Drei Mitdemonstranten sind ebenfalls da, ein vorbeifahrender Autofahrer zeigt ein Daumen nach oben, ein anderer hält eine Ukrainefahne aus dem Fenster. In Barandiys Hand ist die EU-Flagge.