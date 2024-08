Höfesterben: So will Belgien seine Bauernhöfe retten

Corinne Beaujean und Remi Hardy sind kein Einzelfall. Aufgrund des zunehmenden Alters der Landwirt*innen stehen laut Terre-en-vue in den nächsten zehn Jahren rund 8.000 Hofübernahmen an. Die Nachfolge ist in den meisten Fällen noch ungeklärt. Doch ohne Übernahme verschwinden Höfe, werden von industriellen Großbetrieben aufgekauft oder die Flächen werden für andere Zwecke genutzt. In den letzten 30 Jahren sind in der Wallonie bereits rund 50 Prozent der Höfe verschwunden. Die Organisation Terre-en-vue schlägt Alarm.