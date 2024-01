Kleinbauern: Faire Preise wichtiger als Diesel-Subvention

Auch Bio-Landwirt Jörg Lauenroth-Mago demonstrierte am Montag bei der Bauernversammlung auf dem Domplatz in Magdeburg. Statt mit dem Trecker fuhr der 67-Jährige mit der Regionalbahn. "Ja, grundsätzlich" sei auch er dafür, die Steuervergünstigung beim Agrardiesel beizubehalten. Deren Wegfall würde jährlich 2.000 Euro mehr an Spritkosten bedeuten, rechnet Lauenroth-Mago vor.