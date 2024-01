Agrarpolitik-Debatte bei "Lanz": Vom Subventionsirrsinn

Die Bauernproteste dauern an. Diskussionen über Agrarsubventionen bleiben laut. "Dass dies eine Subventionierung von günstigen Lebensmitteln ist, wie es nie in der Menschheitsgeschichte der Fall war", sei bisher noch nicht in der öffentlichen Debatte angekommen, sagte Landwirt Christian Lohmeyer am Mittwochabend bei Markus Lanz.