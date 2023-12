Debatte um Agrardiesel: Darum geht's im Streit

Protest gegen Subventions-Aus : Darum geht's im Streit um Agrardiesel

von Laura Schäfer 17.12.2023 | 18:00 |

Die Bundesregierung kündigte an, Subventionen in der Landwirtschaft kündigen zu wollen. Es finden sich Gegner in den eigenen Reihen und Befürworter in der Wirtschaft.