Die Sorgen der Bauern: Ist die Landwirtschaft in der Krise?

Den Bauern ist die Lobby in Berlin abhanden gekommen, und sie sind auf der Suche nach neuen Partnern in der Politik. Ganz grundsätzlich haben Hauptstadt und Land wohl die enge Verbindung verloren. Auch deswegen werben die Trecker auf deutschen Straßen in diesen Wochen bei den Bürgern um Verständnis für ihre Blockaden. Landwirte vertrauen nicht mehr darauf, dass die Regierung ihre Interessen noch kennt und deshalb auch vertreten kann. Und siehe da: Handwerker und Spediteure, viele schließen sich dem Aufstand aus allgemeinem Unmut an.