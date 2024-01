Bauernproteste: Wo ab Montag der Verkehr lahmliegt

FAQ

Bundesweit blockierte Straßen : Wo Bauern ab Montag den Verkehr lahmlegen

von Nils Metzger 07.01.2024 | 15:31 |

Am Montagmorgen startet die bundesweite Aktionswoche der Bauernproteste. Autobahnen und Innenstädte in allen Bundesländern sollen blockiert werden. Was das für Pendler bedeutet.