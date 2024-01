Bahnstreik: GDL ruft zur Arbeitsniederlegung ab Mittwoch auf

Im Tarifstreit hat die Lokführergewerkschaft GDL ihre Mitglieder bei der Deutschen Bahn , Transdev und City Bahn Chemnitz zu einem mehrtägigen Streik ab Mittwoch aufgerufen. Vom 10. Januar um 2 Uhr bis zum 12. Januar um 18 Uhr sollten die Beschäftigten ihre Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft am Sonntag in Frankfurt am Main mit. Bei DB Cargo beginne der Streik bereits am Dienstag um 18 Uhr.