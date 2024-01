Klage der Bahn: Verliert die GDL den Gewerkschaftsstatus?

Der Rechtsstreit könnte in zweiter und letzter Instanz vor das Bundesarbeitsgericht gelangen, das die Frage der Tariffähigkeit der GDL dann höchstrichterlich klären würde. Denkbar, wenn auch derzeit nicht in Aussicht, ist auch, dass GDL und Bahn den Streit ohne abschließende rechtliche Klärung am Verhandlungstisch beilegen und die Frage der Tariffähigkeit zum Teil eines Tarif-Deals wird.