Schienennetz: BDI verlangt mehr Tempo beim Ausbau der Bahn

Derzeit liegt der Anteil des Güterverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen in Deutschland bei 19 Prozent. Bereits 2017 wurde der Masterplan Schienengüterverkehr auf den Weg gebracht. Die aktuelle Bundesregierung aus SPD Grünen und FDP hatte im Koalitionsvertrag 2021 das Ziel bekräftigt, den Anteil der Schiene am Verkehr in Deutschland bis 2030 auf 25 Prozent zu steigern. "Das halte ich für illusorisch", sagte der BDI-Präsident. "Dafür müsste ein Drittel mehr Güter auf die Schiene. Und zwar ein Drittel eines Transportvolumens, das weiter wachsen wird."