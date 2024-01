Deutsche Bahn unterbreitet GDL neues Angebot

Zumindest am Montag oder Dienstag sind Arbeitskämpfe aber unwahrscheinlich: Der Deutsche Beamtenbund (DBB), in dem die GDL Mitglied ist, veranstaltet in Köln seine traditionelle Jahrestagung. " Ich habe mit (GDL-Chef) Claus Weselsky schon vor Weihnachten verabredet, dass während der Tagung in Köln keine Streiks stattfinden werden", sagte DBB-Chef Ulrich Silberbach dem "Kölner Stadt-Anzeiger".