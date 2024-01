Update am Morgen: Wenn die Bauern die Ampel auf Rot stellen

Guten Morgen,

bald können wir die Protestbewegungen in Deutschland, die unsere Mobilität zu ihrem Kampfmittel machen, nach Jahreszeiten ordnen: Die Klimakleber im Sommer - da ist es am Boden wärmer - und die Bauern im Winter, wenn es auf dem Feld nicht viel zu tun gibt. Die Lokführer-Streiks ziehen sich durch den Frühling und alle vier Jahreszeiten, sofern keine Einigung kommt.

Heute jedenfalls beginnt die Aktionswoche der Landwirte, und ein Traktor könnte Ihren Weg zur Arbeit versperren. Nach der Kehrtwende in Berlin bei Kfz-Steuer und billigem Agrardiesel gilt für die Bauern offenbar: jetzt erst recht.

Bundesweit blockierte Straßen : Wo Bauern ab Montag den Verkehr lahmlegen von Nils Metzger FAQ

Denn die Regierungsampel hat ja mit ihrem vom Heizungsgesetz bekannten Schaltmuster reagiert. Was erst nicht geht (Rot), wird dann von den eigenen Ministern in Frage gestellt (Gelb) und wechselt unter Druck auf Grün. Auch wenn man den Ablauf als gelungenen Prozess aus demokratischer Fehlerkultur und Einsicht interpretieren könnte: Die Traktorkonvois verstehen es als Zeichen für freie Fahrt ohne Rücksicht auf Verkehrsregeln. Siehe die Habeck-Blockade am Fähranleger

Muss man die Bauern verstehen in Zeiten, in denen es doch allen ans Portemonnaie geht? Behalten die Oberwasser, die am besten Druck machen? Die meisten Bauern in Deutschland stehen derzeit gar nicht so schlecht da, aber sie fühlen sich ökonomisch wie ökologisch in die Zange genommen.

Nur vordergründig geht es um Trecker und Steuerhilfen. Tatsächlich fürchten viele traditionelle Landwirte, dass die bäuerliche Kultur untergeht. Dass ihnen die Kraft für noch mehr Veränderung fehlt. Dass in Zeiten so großer Ungewissheit auch niemand mehr die Familienbetriebe weiterführt. Klimakleber haben in ihren Augen eine politische Lobby, sie selbst aber gelten oft als Bodenvergifter und Tierquäler. Das wurmt.

Zwar rechtfertigt es keinen Bauernaufstand mit Körpereinsatz oder Nötigung (Rot). Aber der Protest zwingt uns alle, denen zuzuhören, die uns mit ernähren (Gelb). Und könnte Berlin bewegen, endlich eine klare politische Perspektive für die Landwirtschaft zu entwickeln (Grün, im besten Sinn). Denn das haben auch die Regierungen vor der Ampel lange versäumt.

Kommen Sie gut durch den Tag, auch wenn ein Mähdrescher im Weg steht!

Peter Kunz, Leiter Landesstudio Niedersachsen

Lage im Nahost-Konflikt

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Ukrainischer Flugabwehr gehen die Raketen aus: Russland setzt seine schweren Raketenangriffe fort. Bisher war die ukrainische Luftverteidigung effizient, aber der Mangel an Flugabwehrraketen bereitet Kiew zunehmend Probleme. Auch die Lieferung von F-16-Kampfjets aus Dänemark verzögert sich. Ein militärischer Wochenrückblick.

Russland lässt Mörder nach Kampfeinsatz in der Ukraine frei : In der Ukraine kämpfen, um aus dem Gefängnis zu kommen. Auf diesen Deal ließen sich viele russische Häftlinge ein. Nun berichten Anwohner, wie Mörder in ihre Städte zurückkehren.

Was heute noch wichtig ist

Baerbock besucht Westjordanland: Am zweiten Tag ihrer Nahost-Reise besucht die Bundesaußenministerin das Westjordanland - sie will mit palästinensischen Bewohnern sprechen, die durch extremistische israelische Siedler vertrieben wurden. Später trifft sie in Ramallah den palästinensischen Außenminister Riad al-Maliki.

Gründung der Wagenknecht-Partei: Das "Bündnis Sahra Wagenknecht - für Vernunft und Gerechtigkeit" wurde Ende Oktober zunächst als Verein vorgestellt. Der nächste Schritt: die Parteigründung. Heute soll das Gründungsmanifest vorgestellt werden.

Am 8. Januar 2023 - eine Woche nach Ende der Amtszeit von Präsident Jair Bolsonaro - stürmen radikale Anhänger den Kongress, den Regierungssitz und den Obersten Gerichtshof in Brasília.

Grafik des Tages

Zahl des Tages

Vor 700 Jahren starb Marco Polo. Doch war der berühmteste Fernreisende der Weltgeschichte wirklich im China des 13. Jahrhunderts? Noch immer bezweifeln einige Forscher das. Doch Wissenschaftler haben Beweise gefunden:

Ein Lichtblick

Gesagt

Ich sage nur fantastisch, wenn wir mit großem Vorsprung führen. Wenn wir nicht weit vorne liegen, rede ich entweder nicht darüber oder ich diskreditiere die Umfrage. Donald Trump bei Wahlkampfauftritt in Iowa

Das sagte der frühere US-Präsident und aktuelle Präsidentschaftsbewerber Donald Trump am Samstag bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Iowa selbstironisch über seinen öffentlichen Umgang mit Wahlumfragen.

Weitere Schlagzeilen

Ausblick in die Woche

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Montag setzt sich von Nordosten die Sonne immer mehr durch. Hochnebel hält sich gebietsweise vor allem im Westen und Süden. An den Alpen fällt noch etwas Schnee, dort lockern die Wolken erst am Abend auf. Der Wind weht kalt und frisch aus Nordost. Fast überall gibt es Dauerfrost, die Höchstwerte liegen zwischen minus 7 und plus 1 Grad.

Zusammengestellt von Doris Neu und Martin Krauß.