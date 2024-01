Schach-Star Keymer: Mit Neugier und Spaß in die Weltspitze

Vincent Keymer ist Großmeister seines Fachs. Das 19-jährige Schach-Jahrhunderttalent über das Spiel der Könige, seine Gedanken beim Ziehen und den Ausnahmekönner Magnus Carlsen. 06.01.2024 | 17:31 min

Vincent Keymer: Der Beste seit Robert Hübner

Beim Kandidatenturnier in Toronto, bei dem im April der Herausforderer für Weltmeister Ding Liren ermittelt wird, gehört der Weltranglisten-Zwölfte zwar nicht zu den acht Teilnehmern. Als Fünfter beim Turnier auf der Isle of Man verpasste der 19-Jährige die Qualifikation knapp. So nah wie er war aber kein Deutscher mehr an einem WM-Kampf, seit Robert Hübner zwischen 1971 und 1990 viermal im Kandidatenturnier scheiterte.