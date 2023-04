Ding Liren erster Schachweltmeister aus China

Der Russe war untröstlich. Auf dem Tisch zusammengesunken versuchte er, seine zweite Finalniederlage nach 2021 in Worte zu fassen: "Ich hatte alle Chancen, so viele vielversprechende Positionen. Ich hätte das Finale wohl schon in den klassischen Partien entscheiden müssen." Doch so ging es in die Verlängerung und damit ins Schnellschach mit kürzerer Bedenkzeit. Dabei behielt Ding am Sonntag die Nerven und bekam Glückwünsche von Carlsen, der nach zehn Jahren auf dem Schach-Thron die Motivation verloren und auf eine Titelverteidigung verzichtet hatte - und damit auch auf viel Geld.