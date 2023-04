Gestartet wird am Sonntag ab 11 Uhr zunächst in einem Play-off über vier Partien. Sollte es danach noch immer keinen Sieger geben, stehen weitere Partien auf dem Programm. Dabei nimmt der zeitliche Druck in jedem Duell immer weiter zu. Der Tie-Break besteht zunächst aus vier Schnellschachpartien mit 25 Minuten Bedenkzeit plus zehn Sekunden pro Zug. Sollte dann immer noch kein Sieger feststehen, wird der Weltmeister in Blitzpartien ermittelt.