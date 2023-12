Michael Schumacher: Für immer Nummer 1 der deutschen Fans

Vor genau zehn Jahren, da änderte ein Sturz im Schnee von Meribel alles. In den französischen Alpen endete am 29. Dezember 2013 das bisherige Leben von Michael Schumacher, des Superstars der Rennstrecken, des weltweiten und speziell des deutschen Sportidols, des Familienvaters. Ein Stein, ein beschädigter Helm, ein schweres Schädel-Hirn-Trauma - und ein Danach, das außer der Familie kaum jemand wirklich kennt.

Ein ganzes Land entdeckt die Formel 1

Und dann sorgte dieser Youngster aus dem rheinischen Kerpen dafür, dass ein ganzes Land zu echten oder zumindest gefühlten Formel-1-Experten wurde: Debüt in Belgien Ende August 1991, der erste Sieg an gleicher Stelle ein Jahr später - und spätestens mit dem ersten WM-Titel 1994 im Benetton war der neue Superstar des deutschen Sports geboren. Kleinere "Ungereimtheiten" wie Fragen nach der Legalität des Autos oder dem Crash-Finale in Australien - zumindest in der Heimat des neuen Champions eher kein Thema.