Saisonfinale in Abu Dhabi: Die Großbaustellen der Formel 1

Dass Max Verstappen auch das letzte Rennen in Abu Dhabi gewonnen hat, passt ins Bild. Die Saison 2023 wird als das Traumjahr von Red Bull und Verstappen in die Geschichte der Formel 1 eingehen. Alle wichtigen Entscheidungen sind längst gefallen. Eine ruhige Winterpause steht der Formel 1 aber deswegen nach dem Saisonfinale nicht bevor.

Baustelle 1: Andretti-Zulassung

Die FIA hat schon lange ihr Okay gegeben, F1-Boss Stefano Domenicali ist immer noch dagegen, sieht keinen "Mehrwert"- gedrängt natürlich von den etablierten Teams, die den Preisgeld-Topf nicht weiter teilen wollen.

Jetzt hat sich General Motors als Motorenhersteller ab 2028 eingeschrieben, will Andretti dann zum echten amerikanischen Werksteam machen.

Ob da ein amerikanischer Rechteinhaber, der erstens den amerikanischen Markt und zweitens die Beteiligung großer Automobil-Hersteller pushen will, noch "Nein" sagen kann?

Baustelle 2: das Regelbuch

Für die FIA gilt es, endlich einmal das Regelbuch gründlichst auf alle Ungereimtheiten und Dummheiten zu durchforsten, die sich da im Laufe der Jahrzehnte so angesammelt haben und immer weiter mitgeschleppt werden. Und erst dann zum Vorschein kommen, wenn eine unerwartete Situation eintritt.

Zuletzt in Las Vegas bekam Carlos Sainz jr. auch noch eine zusätzliche Zehn-Plätze-Strafe für einen notwendigen Batteriewechsel, nachdem ein loser Wasserschachtdeckel schon einen Millionenschaden an seinem Ferrari angerichtet hatten. Weil die Sportkommissare im Regelwerk keinen Paragraphen fanden, der es erlaubt hätte, wegen "höherer Gewalt" auf die Strafe zu verzichten.

Baustelle 3: die Zeitpläne

Kein Wunder: Acht bis neun Stunden Zeitverschiebung für die Europäer auf dem Weg nach Las Vegas, dort durch den skurrilen Zeitplan mit Startzeiten mitten in der Nacht ein völlig verwirrter Bio-Rhythmus - dann von Vegas nach Abu Dhabi gar zwölf Stunden Zeitverschiebung, alles innerhalb einer Woche. Und das am Saisonende, wo viele Mitarbeiter sowieso schon mit Erschöpfung zu kämpfen haben.

2024 ist Las Vegas dann sogar der Auftakt eines Triple-Headers zum Saisonende, auf das Rennen in den USA folgen an den nächsten zwei Wochenenden noch Katar und Abu Dhabi. Teamchefs und Fahrer sind sich einig: Zumindest der Las Vegas-Zeitplan müsste so angepasst werden, dass er "normalere" Arbeitszeiten erlaubt.