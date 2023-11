Formel 1 in Las Vegas : Viel Geld, viel Show, viel Ärger

Was den Weltmeister so massiv stört: Das Rennen selbst tritt in Las Vegas völlig in den Hintergrund, wichtig sind vor allem das Drumherum und die große Show: Ein auf Netflix übertragenes Golfturnier mit Formel-1-Piloten schon am Dienstag, eine große Eröffnungsshow mit Weltstars von Kylie Minogue bis John Legend, am Mittwoch eine Laser- und Drohnen-Show und mit gewaltigem Feuerwerk, bei der die Fahrer einzeln vorgestellt wurden und eine lange Show vor dem Start am Samstag um Abend 22 Uhr Ortszeit ...