Die einzigartige Schumacher-Karriere – da stehen über 300 Rennen in mehr als 20 Jahren, viele Glanzleistungen auf der Strecke, die 91 Siege, 68 Pole Positions, die sieben WM-Titel: Nach 1994 noch ein Titel für Benetton 1995, dann fünf in Serie für Ferrari von 2000 bis 2004, mit dem Dreamteam mit Teamchef Jean Todt und dem Technikboss Ross Brawn um sich. Das Dreamteam, das der große Teamplayer Schumacher wie schon seine früheren Teams komplett hinter sich gebracht hatte: durch seine immer wieder gezeigte Wertschätzung für jeden einzelnen Mitarbeiter, durch kleine, aber wirkungsvolle Gesten. Ob es nun der große Topf Pasta war, den der Weltmeister spät am Abend eigenhändig zu den Mechanikern in die Garage trug, oder der Eiswagen, der an einem heißen Testtag in Fiorano plötzlich auffuhr – vom Champion heimlich geordert.