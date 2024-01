Klimageld: Bekommen wir bald die angekündigte Entlastung?

"Wer bekommt den Klimabonus? Alle! Was muss man dafür tun? Nichts! Und wie viel bekommt man? 110, 150, 185 oder 220 Euro." So wirbt das Klima-Ministerium für seine jährliche Entlastungszahlung. Allerdings nicht das deutsche Klima-Ministerium, sondern das in Österreich. Dort gibt es schon das Klimageld, das sich auch die Ampel-Regierung in den Koalitionsvertrag geschrieben hat und das seither als Ewig-Ankündigung durchs politische Berlin wabert.