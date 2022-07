Lebenslauf: Robert Habeck

2. September 1969: Robert Habeck wird in Lübeck geboren. Er ist verheiratet und hat vier Kinder

1991 bis 1996: Studium in Freiburg im Breisgau (Germanistik, Philosophie und Philologie), Roskilde/Dänemark (Humanwissenschaften) und Hamburg (Literaturwissenschaft und Philosophie), Magisterabschluss

2000: Promotion an der Universität Hamburg

2000-2009: Arbeit als freier Schriftsteller

2004 - 2009: Landesvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen in Schleswig-Holstein

2009 - 2012: Fraktionsvorsitzender im Landtag in Schleswig-Holstein

2012 - 2018 Stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, etc.

2018 - 2022: Parteivorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen

Seit 2021: Mitglied des Deutschen Bundestages

Seit 8.12. 2021: Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz