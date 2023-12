Neues Heizungsgesetz tritt in Kraft: Das sollten Sie wissen

FAQ

Gebäudeenergiegesetz startet : Neues Heizungsgesetz: Das sollten Sie wissen

29.12.2023 | 12:35 |

Zum Start ins neue Jahr tritt das neue Gebäudeenergiegesetz in Kraft. Was bringt es mit sich und was sollten Immobilieneigentümer beachten? Die wichtigsten Fragen und Antworten.