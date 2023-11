Grünes Licht für 2024: Bundesrat billigt Heizungsgesetz

Zusammenfassung der Sitzung des Deutschen Bundesrates, Themen sind u.a. Strompreisbremse und Heizungsgesetz, dazu ein Gespräch mit Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) 29.09.2023

Der Bundesrat hat am Freitag das Heizungsgesetz gebilligt. Ein Antrag Bayerns, den Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat anzurufen, fand keine Mehrheit. Damit kann das Gesetz Anfang 2024 in Kraft treten. Der Bundestag hatte das Gesetz in der ersten Septemberwoche verabschiedet.