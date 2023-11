Kritik an Heizungsgesetz: "So nicht stemmbar"

Aus Sachsen kommt Kritik am Gebäudeenergiegesetz der Ampel-Koalition

"Die Menschen, die solche Entscheidungen treffen, das sind keine Praktiker, das sind Theoretiker!", schimpft Heinz Fechner. Mit 23 Jahren zog er in die Friedensstraße in Pegau bei Leipzig. Heute ist er 86 und wohnt immer noch hier - in einem mehrgeschossigen Wohnblock der Wohnungsgenossenschaft Böhlen e.V.