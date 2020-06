Die Deutsche Demokratische Republik - alles zur DDR

Die DDR galt vielen Menschen nach der Niederlage Nazi-Deutschlands als Hoffnungsträger der Geschichte. Als Gegenentwurf zur Bundesrepublik gedacht, entwickelte sich die DDR nach dem Mauerbau im Jahre 1961 zur Diktatur. Flüchtlinge bezahlten ihre Versuche die DDR gegen den Willen des Staates zu verlassen, an der innerdeutschen Grenze häufig mit dem Leben. Viele entwickelten trotz aller Repressalien einen Alltag mit zum Teil liebgewonnen Ritualen. Sie wollten sich so gegen Mangel und Unfreiheit des Systems Freiräume schaffen. Viele schworen aber auch dem Regime des Staatssozialismus ab und wehrten sich gegen die Mittel der Diktatur, flohen, reisten aus oder wurden wie Wolf Biermann ausgebürgert. Mit Gorbatschow und dem Widerstand von unten setzte sich die Freiheit durch und mündete in der Deutschen Einheit.