Dunja Hayali geht mit einem ehemaligen Häftling durch die Gedenkstätte des Stasi-Gefängnisses in Berlin-Hohenschönhausen. Von ihm lässt sie sich erklären, wie es war damals, in die Fänge des Staates geraten zu sein. Noch bis heute wird in vielen Familien über die Vergangenheit geschwiegen. Warum ist das so? Und wie ist es zu bewerten, wenn heute rund drei Viertel der unter 30-jährigen Ostdeutschen „unentschieden“ sind bei der Frage, ob die Verhältnisse in der DDR in den Jahren vor der Wende für die Menschen ganz erträglich gewesen seien?