Dunja Hayali wurde 1974 im westfälischen Datteln geboren. Ihre Eltern stammen aus dem Irak. Seit 2010 ist sie Hauptmoderatorin des "ZDF-Morgenmagazins". 2015 hieß ihr Talkmagazin noch „ZDFdonnerstalk“. In diesem Sommer trägt ihre Sendung erstmals den Namen der Moderatorin. Bereits seit 2007 war sie als Moderatorin für das "ZDF-Morgenmagazin" aktiv, moderierte zudem die "heute"-Nachrichten am Nachmittag und war als Co-Moderatorin im "heute-journal" im Einsatz.

2016 erhielt Dunja Hayali die Goldene Kamera in der Kategorie "Beste Information" und hielt eine viel beachtete Dankesrede zur Rolle der Journalisten in Zeiten von "Lügenpresse"-Vorwürfen und zum fairen Umgang in den sozialen Medien. Dunja Hayali hat 2016 zudem den Robert Geisendörfer Preis der evangelischen Kirche erhalten – für herausragende publizistische Leistungen wie die Auseinandersetzung mit denen, die ihre Arbeit verunglimpften. Im Mai 2018 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz für ihr Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.