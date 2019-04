Wohnraum in Städten wird immer knapper, die Mieten in vielen Regionen explodieren. Dagegen sind am Wochenende in ganz Deutschland Zehntausende auf die Straße gegangen. In Berlin wurde parallel mit einem Volksbegehren begonnen, das zum Ziel hat, große Wohnungsunternehmen zu enteignen. Ist das der richtige Weg, um die Explosion der Mieten zu stoppen?