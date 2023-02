So könne man gerade in unsanierte Häuser nicht einfach so eine Wärmepumpe einbauen und effizient betreiben, erklärt Thomas Zwingmann, Energie-Experte von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Außerdem eigne sich nicht jedes Haus für eine Holzpellet-Heizung: Für Pellets benötigt man beispielsweise einen Lagerraum, ähnlich wie bei einem Öltank. "Aber Pellets haben mehr Volumen, da reicht eine Lieferung oft nicht für eine komplette Heizperiode, wenn das Pelletlager nur so groß sein kann wie der Öltank", so Zwingmann. So bleibe vielen zunächst nichts anderes als die Öl- oder Gasheizung.