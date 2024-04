Energetische Sanierung: Informationen zu Förderung und Co.

Heizkosten sind durch die Energiekrise teilweise in astronomische Höhen gestiegen, gerade in älteren Gebäuden. Viele Hausbesitzer überlegen deshalb, wie sie durch eine Sanierung Energie sparen können - ob mit besseren Fenstern, einer Fassadendämmung oder einer neuen Heizung. ZDFheute erklärt, was Sie bei einer energetischen Sanierung beachten müssen.