Trotzdem beobachtet der Energie-Experte zuletzt einige negative Trends. "Die Kosten für einen sicheren Netzbetrieb haben in den letzten Jahren stark zugenommen", sagt Möst. Zudem führten die derzeit hohen Strompreise zu Knappheiten. Ein Risiko liege auch in der momentan fehlenden Verfügbarkeit vieler Atomkraftwerke in Frankreich, was die Versorgungssituation in Europa erschweren könnte. Hier sei entscheidend, wie viele "Kernkraftwerke bis zum Winter in den Markt zurückkommen".