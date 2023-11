Klimaschutzgesetz: Warum seine Reform so umstritten ist

Umweltverbände sind empört. An diesem Freitag berät der Bundestag erstmals über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Klimaschutzgesetzes, danach geht es in die parlamentarischen Beratungen.

Was ist das Klimaschutzgesetz?

Das neue Klimaschutzprogramm der Bundesregierung wird vom Expertenrat für Klimafragen als unzureichend und nicht gesetzeskonform kritisiert. 23.08.2023 | 2:12 min

Wie lauten die deutschen Klimaziele?

Bis 2030 will Deutschland 65 Prozent an Treibhausgasen weniger ausstoßen als 1990. Zurzeit beträgt die Minderung laut Umweltbundesamt rund 41 Prozent. Bis 2045 will Deutschland laut selbst gestecktem Ziel klimaneutral sein, also nicht mehr Treibhausgase ausstoßen als auch wieder gebunden werden können.