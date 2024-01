Nach Ukraine-Einsatz: Russland setzt Mörder auf freien Fuß

Im vergangenen Jahr sorgte es für große Schlagzeilen: Russland und insbesondere die damals im rasanten Aufstieg befindliche Söldnertruppe Wagner rekrutierten in russischen Gefängnissen für den Krieg in der Ukraine. Es kursierten sogar Videos von Söldner-Boss Jewgeni Prigoschin , wie er persönlich vor Häftlingen für den Kriegseinsatz warb. Das Angebot:

In sechs Monaten geht ihr heim mit einer Begnadigung. (…) Wer an der Front ankommt und am ersten Tag entscheidet, dass das nichts für ihn ist, wird als Deserteur betrachtet und erschossen.

Russland gehen die Soldaten aus. Die Söldnerfirma Wagner rekrutiert darum in Gefängnissen. Ein Video zeigt: Ein Manager bietet Häftlingen Freiheit für sechs Monate an der Front.

Hinterbliebene entsetzt über Begnadigungen

Die Zeitung " Financial Times " berichtete etwa über das Schicksal von Anna B. aus der Region Kaluga in Zentralrussland, deren Tochter 2014 vergewaltigt und ermordet worden war. Von der zuständigen Gefängnisverwaltung habe sie die Information erhalten, dass der verurteilte Mörder ihrer Tochter nun begnadigt worden sei.

In der Stadt Berdsk in Sibirien hätten Anwohner den Mörder einer Frau aus dem Jahr 2019 in einer Taxi-App identifiziert. Nikolay O., der nach dem Ritualmord an vier Teenagern russlandweit bekannt wurde, kam im Oktober frei, nachdem er laut Angaben seiner Familie im Kampfeinsatz verwundet worden war. Sogar Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sah sich gezwungen, zu diesem Fall Stellung zu beziehen - betonte aber, die Regelungen beibehalten zu wollen:

Wie viele russische Straftäter sind betroffen?

Was manchen Angehörigen in Russland besonders aufstößt: Teils kommen Häftlinge früher aus dem Kampfeinsatz nach Hause als Wehrpflichtige, für die eine einjährige Dienstzeit gilt. Zum 1. Januar 2024 stieg das Höchstalter für Wehrpflichtige von 27 auf 30 Jahre. Bis 2025 könnten so bis zu 1,5 Millionen zusätzliche Soldaten eingezogen werden. Offiziell sollen Wehrpflichtige nicht in Kampfeinsätze geschickt werden, was in der Realität jedoch häufig missachtet oder durch komplizierte Rekrutierungsverträge umgangen wird.