Militärischer Druck: Russland will verbleibende Zeit nutzen

Den russischen Streitkräften gelang ein taktischer Erfolg nordwestlich von Awdijiwka, im Dorf Otscheretyne, an der Straße nach Pokrowsk. Hier gelang es den russischen Truppen nach einem gescheiterten ukrainischen Rotationsmanöver etwa am 17. und 18. April, in die ukrainische Verteidigung einzubrechen und anschließend den Vorstoß zu vertiefen und zu erweitern.

Nach der Freigabe des Milliarden-Hilfspakets kündigt US-Präsident Biden weitere Lieferungen an, ATACMS-Raketen sind bereits im Einsatz. Doch: Die Lage an der Front ist schwierig.

Gefahr eines größeren Durchbruchs

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Sollten die russischen Truppen in der Lage sein, den derzeit noch taktischen Durchbruch weiter zu vertiefen und auszuweiten, könnten sie die gesamte ukrainische Verteidigungslinie in der Region gefährden und damit eine Wirkung im operativen Bereich erzielen.

Russland erhöht Druck auf Tschasiw Jar

Sollte Tschasiw Jar fallen, würde dies die gesamten ukrainischen Verteidigungslinien in der Region unhaltbar machen, möglicherweise einschließlich Konstantikiwka. In diesem Fall würde die Linie Slowjansk-Kramatorsk die letzte starke ukrainische Verteidigungslinie im Donbass werden.

US-Panzer zu anfällig für Drohnen

Ukraine setzte ihre Langstrecken-Drohnenangriffe fort

Zwei kleinere Öldepots in der Region Smolensk sowie eine Industrieanlage in der Region Lipezk wurden getroffen. Es gibt visuelle Beweise für ein in der Ukraine hergestelltes Flugzeug des Typs Sky Ranger Nynja, das zu einer Drohne umgebaut wurde und tief in Russland, etwa 1000 Kilometer von der Frontlinie entfernt, abgestürzt ist.