Angriffe auf Charkiw: Gehen oder bleiben?

Über die Bedeutung der jüngsten Angriffe auf Charkiw gibt es in der Ukraine geteilte Ansichten. Für Präsident Wolodymyr Selenskyj steht fest, dass Russland die Region einnehmen will. Der Militärgeheimdienst spricht indessen von einer eher "psychologischen Offensive", mit der Panik ausgelöst werden solle. Auf jeden Fall aber werden am Stadtrand die Verteidigungsanlagen ausgebaut.