Wie die Ukraine um neue Soldaten ringt

Um dem Personalmangel entgegenzuwirken, haben die ukrainischen Streitkräfte damit begonnen, so genannte Rekrutierungszentren zu eröffnen (Archivfoto).

Die Verluste sind nur ein Teil des zunehmend schwerwiegenden Personalproblems der Ukraine. Der andere Teil, der alle Fronteinheiten betrifft, ist die Ermüdung. Bei Einsätzen der Nato werden westliche Soldaten alle drei bis sechs Monate ausgewechselt und nach einem Jahr in leichtere Positionen versetzt.

Freiwilligenreservoir erschöpft

In der Ukraine fehlt es jedoch an den für eine ordnungsgemäße Rotation erforderlichen Kräften, so dass es mehrere ukrainische Einheiten gibt, die seit mehr als zwei Jahren nicht mehr richtig ausgeruht und rekonstituiert wurden. Müdigkeit und Erschöpfung haben auf lange Sicht verheerende Auswirkungen, sowohl physisch als auch psychisch - und führen zu weiteren Kampfverlusten.