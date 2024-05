Charkiw-Offensive: Roth sieht "neue Phase" im Ukraine-Krieg

Russland nutze die Engpässe der Ukraine aus: "Jetzt schießt man aus allen Rohren, um die Ukraine kleinzukriegen", so Außenpolitiker Michael Roth (SPD).

Durch die russische Offensive bei Charkiw steht die ukrainische Armee unter Druck - und leidet weiter an einem Mangel an Waffen und Munition. Im ZDF-Morgenmagazin spricht Außenpolitiker Michael Roth ( SPD ) über das militärische Vorgehen Moskaus, die westliche Unterstützung für Kiew und Putins Personalrochade im Verteidigungsministerium

... zum aktuellen Vorgehen der russischen Armee in der Ukraine

"Die Ukrainer kämpfen mit zwei großen Problemen: Das eine ist ein zu geringes Maß an Munition und Waffen und das andere ist, die Truppen sind sehr ausgedünnt", so ZDF-Reporter Luc Walpot in Kiew.

