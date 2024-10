Ukraine-Krieg: Russland durchbricht Donbass-Verteidigungslinien

Mehrere erfolgreiche russische Angriffe

Die Russen drangen nicht nur in ihre Linien ein, sondern konnten durch den Einsatz einer Panzereinheit der 5. Garde Panzerdivision die Bresche in Richtung Norden erweitern.

Die russische Armee hat nach Moskauer Angaben ihre Geländegewinne in der Ostukraine fortgesetzt und weitere Orte eingenommen. "Die Ukraine braucht dringend operative Reserven", so Militärexperte Markus Reisner.

Danach griffen sie zunächst die ukrainische Verteidigung an einer anderen Stelle, in Bohojawlenka, an und schafften es auch hier, in die Linien einzudringen. Die ukrainische Verteidigung begann, ernsthaft destabilisiert zu werden. In einem dritten, etwas kleineren Vorstoß nahmen russische Kräfte auch Nowoukrainka ein.