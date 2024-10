Ukraine-Krieg: Russlands Verluste laut Kiew aktuell hoch

In der Ukraine wird ein schwieriger Winter erwartet. Regelmäßig fliegt Russland Angriffe auf Heizkraftwerke. 25.10.2024 | 1:56 min

Während des Brics-Gipfels in Kasan erklärte der russische Präsident Wladimir Putin wiederholt sowohl vor dem Publikum als auch in Medieninterviews, dass Russland bereit sei, über die Beendigung des Konflikts in der Ukraine zu verhandeln, und zwar ausschließlich auf der Grundlage der Realitäten vor Ort. Dies bedeutet, dass Moskau nicht bereit ist, territoriale Kompromisse einzugehen, und dass es nicht bereit ist, die bisher illegal besetzten Gebiete in der Ukraine aufzugeben.

Ukraine meldet hohe russische Verluste

Diese Gebietsgewinne haben jedoch ihren Preis: In dieser Woche gab es zwei Tage, an denen nach ukrainischen Angaben die russischen Verluste so hoch wie fast nie waren.

Diese Daten werden seit dem ersten Tag des Krieges veröffentlicht, und auch wenn ihre numerische Verlässlichkeit durch den offenen Zugang nicht beurteilt werden kann, spiegeln die Trends dieser Zahlen im Allgemeinen die Intensität der Kämpfe gut wider.

In dieser Woche wurden laut ukrainischem Verteidigungsministerium zweimal sehr hohe Verlustwerte erreicht. Am 21. Oktober wurden demnach 1.710 russische Soldaten getötet oder verwundet und am 26. Oktober 1.690. Einen Tag zuvor waren es 1.630. Der absolute Tageshöchstwert liegt bei 1.740, er stammt aus dem Mai dieses Jahres.

Größere Erfolge Russlands im Donbass

Im südlichen Teil des Donbass erzielten die russischen Streitkräfte beträchtliche Vorstöße. Zwischen dem 23. und 26. Oktober durchbrachen sie offenbar die ukrainischen Verteidigungsanlagen westlich des kürzlich besetzten Wuhledar und drangen zumindest an drei Stellen in die ukrainischen Linien ein, nämlich bei Bogojawlenka, Nowoukrajinka und Schachtarsk.

Frontverlauf in der Ukraine Ende Oktober 2024: Die orange gekennzeichneten Gebiete sind durch russische Truppen besetzt, die Separatistengebiete orange-gelb schraffiert. Quelle: ZDF

Das operative Ziel besteht offenbar darin, die Stadt Kurachowe von Südwesten her zu flankieren, die Verteidiger zu isolieren und möglicherweise einzukesseln, sofern sie sich nicht nach Westen zurückziehen.

Ukraine stabilisiert Frontlinie bei Tschassiw Jar

Der Ukraine ist es gelungen, die Frontlinie bei Tschassiw Jar zu stabilisieren. Obwohl die Russen jetzt mindestens fünf kleine Stellungen auf der westlichen Seite des Kanals haben, scheint es der Ukraine bisher zu gelingen, sie zu isolieren und ein weiteres Vordringen zu verhindern.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... leitet das Programm "Europas Zukunft" für die Bertelsmann Stiftung in Berlin. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Auch in der Stadt Torezk wurde heftig gekämpft. Die Ukrainer haben kleinere Angriffe unternommen, um einige Gebiete innerhalb der Stadt zurückzuerobern, aber die Kämpfe dort sind weiterhin heftig und äußerst blutig.

Relativ stabile Front in der Region Kursk

Im Kursker Vorgebirge haben die Russen weitere kleine Gebietsgewinne erzielt, aber die Lage ist trotz wiederholter Luft- und Artillerieangriffe insgesamt stabil. Die ukrainischen Verteidigungslinien verlaufen dort nun entlang natürlicher Barrieren wie Bergkuppen, Flüssen und Bächen, was ihre Stellungen gegen weitere russische Landangriffe weniger anfällig macht.

In Anbetracht der Bemühungen der Ukraine, diese Gebiete zu befestigen, und der herbstlichen Regenzeit ist es wahrscheinlich, dass Russland die von der Ukraine gehaltenen Gebiete in der Region Kursk frühestens in einigen Wochen und möglicherweise nicht einmal in diesem Jahr zurückerobern kann - es sei denn, die Ukraine beschließt, sich von dort zurückzuziehen.

Ukraine besetzt Gebiet um Belgorod

Die ukrainischen Streitkräfte besetzten auch einen kleinen Teil der russischen Region Belgorod, nämlich die Stadt Zhuravlyovka. Mit diesem Vorstoß sollen wahrscheinlich die Flanken der russischen Streitkräfte bedroht werden, die im nördlichen Teil der Region Charkiw in Richtung Lyptsi kämpfen. Es ist noch nicht abzusehen, ob die Ukraine in der Lage sein wird, diese Stellung vorzurücken.

Russische Angriffe auf ukrainische Infrastruktur

Russland setzte seine Drohnen- und Raketenangriffe auf die ukrainische Energieversorgung und zivile Infrastruktur fort. Eine wichtige medizinische Einrichtung in Dnipro, das Mechnikov-Krankenhaus, wurde ebenfalls getroffen.

Im Laufe der Woche wurden mehr als 1.000 Bomben sowie etwa 560 Drohnen eingesetzt. Die Zahl der abgefeuerten Raketen betrug nach ukrainischen Angaben dagegen nur etwa 20.

Die unrealistisch optimistische Interpretation dieser Zahlen lautet, dass Russland möglicherweise nur noch wenige Raketen hat. Die realistischere Interpretation ist, dass Moskau wahrscheinlich seine Raketen für eine weitere Welle großer, konzentrierter Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur aufstockt, ähnlich wie bei den Angriffen Ende August.

