Ukraine unter Druck: So ist die Lage bei Pokrowsk

Die Ukraine habe über die letzten Jahre drei Verteidigungslinien angelegt. "In diesen Verteidigungslinien wird gekämpft", sagt Reisner. "Die erste Linie wurde bereits durchbrochen. Die Russen stehen in der zweiten Linie und versuchen quasi in die dritte Linie vorzustoßen."

... Jahrgang 1978, ist Militäranalytiker, Historiker und selbst aktiver Soldat beim österreichischen Bundesheer. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges analysiert Reisner die Lage in der Ukraine und leitet seit September die Forschungs- und Entwicklungsabteilung an der Theresianischen Militärakademie in Wien. (Quelle: Kral-Verlag)

Russische Truppen drängen in der Ostukraine weiter auf die Stadt Pokrowsk vor, ein strategisch wichtiger Punkt nahe der Frontlinie. "Ziel Russlands ist es, die Stadt einzukesseln", so ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh.

Präsident Selenskyj will 160.000 zusätzliche Männer mobilisieren. Die Realisierbarkeit hängt dabei laut Reisner von den Maßnahmen der ukrainischen Behörden ab. Er sehe jetzt schon viele Videos, in denen "Jugendliche in Autos gezogen und faktisch an die Front geschickt werden", sagt Reisner. Das zeige, dass sich immer weniger freiwillig für die Armee meldeten.